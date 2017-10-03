Объем торгов долларом на межбанке 2 октября уменьшился на $22,9 млн до $151,6 млн

В понедельник, 2 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 22,9 млн долларов по сравнению с 29 сентября до 151,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 21,5 млн долларов по сравнению с 29 сентября до 199,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 8 коп. в понедельник поднялся на 4 коп. до 26,63 UAH/USD.