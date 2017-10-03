Создатели криптовалюты Monaco спровоцировали рост ее курса на 695% обещанием партнерства с Visa

Криптовалюта Monaco, создатели которой пообещали инвесторам обеспечить ее привязку к картам платежной системы Visa, резко выросла с момента ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов), в какой-то момент повышение ее курса достигало 695%.

После ICO авторы проекта выпустили пресс-релиз, в котором описывались преимущества криптовалютной карты Visa.

Тем не менее ни на тот момент, ни сейчас какого-либо соглашения между Monaco и Visa не существует, сообщает агентство Bloomberg.

В настоящее время Monaco, зарегистрированная как швейцарская компания, работает с лицензированным эмитентом карт Visa - Wirecard AG, которая изучает благонадежность Monaco, заявила представитель компании Леа Кадеменос.

Она не отметила, однако, каким образом решение Monaco объявить о несуществующих отношениях с Visa может сказаться на результатах проводимой Wirecard проверки.

"Говоря о прошлом, нам, возможно, не стоило упоминать название Visa, - заявил в интервью Bloomberg главный исполнительный директор Monaco Technology Крис Марсалек. - Было бы разумнее оставить это до того момента, когда все будет сделано".

В пресс-релизе, опубликованном 31 августа, Monaco объявила о запуске нового мобильного приложения, а также о планах выпуска пяти различных платежных карт, причем упоминаний о Visa не было.

В этот день стоимость криптовалюты упала на 29%.

Тем не менее, с учетом всех взлетов и падений, курс Monaco в настоящее время втрое выше, чем в момент ICO, состоявшегося 17 мая.

Соглашение с Visa означало бы возможность приема криптовалюты Monaco в 44 млн торговых точках по всему миру. Однако для такого соглашения существуют серьезные препятствия, отмечают эксперты. Криптовалюты дают пользователям возможность заключения анонимных транзакций, тогда как платежные системы и финансовые институты придерживаются правила идентификации клиентов в целях предотвращения отмывания денег и финансирования криминала.

Капитализация глобального рынка криптовалют, согласно данным coinmarketcap.com, в понедельник превысила $148 млрд - это больше совокупной рыночной стоимости таких компаний, как PayPal, Expedia, Zillow и Twitter, пишет MarketWatch.

Капитализация криптовалюты эфир (Etherium), составляющая более $28 млрд, превышает рыночную стоимость, например, Expedia или Groupon.

Тем не менее, капитализация Facebook все еще в 3,5 раза больше по сравнению с рынком криптовалют.