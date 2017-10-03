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Золото торгуется в минусе 3 октября на росте доллара после выхода индекса деловой активности в США
09:02 03.10.2017 |
Золото дешевеет во вторник на фоне укрепления доллара, вызванного позитивными данными внутренней статистики в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.26 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,02 доллара, или на 0,32%, до 1271,78 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,44%, до 16,58 доллара за унцию. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 93,89 пункта.
В понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 60,8% с 58,8% в августе. Этот показатель является самым высоким с 2004 года. Аналитики предполагали, что показатель, напротив, уменьшится до 58%.
Удорожание доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая его дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
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