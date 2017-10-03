Доллар дорожает 3 октября к мировым валютам на позитивной макростатистике в США

Курс доллара растет к основным мировым валютам во вторник утром, поскольку инвесторы отыгрывают позитивные данные внутренней статистики, опубликованные в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.29 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,36%, до 93,89 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1698 доллара за евро с 1,1732 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 113,15 иены за доллар со 112,76 иены на прошлых торгах.

По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 60,8% с 58,8% в августе. Аналитики при этом, напротив, ожидали снижения показателя до 58%, показатель оказался самым высоким с 2004 года.

Теперь инвесторы ожидают публикации статистики рынка труда. По прогнозам экспертов, безработица в США в сентябре сохранилась на уровне августа в 4,4%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 93 тысячи, почасовая заработная плата выросла на 0,2% в годовом выражении.

"Мы ожидаем, что рынки будут в основном смотреть на средний почасовой заработок, а не на занятость в несельскохозяйственных отраслях и уровень безработицы", - отмечается в обзоре экспертов Danske Bank.