Биткойн получает импульс из Японии

Сентябрь прошел чередой новостей, поступающих из Китая, которые больно били по его цене, а в конце месяца он наконец получил поддержку в виде новостей из Японии. 29 сентября японский регулятор финансовых рынков (FSA) одобрил 11 заявок на получение лицензий в качестве криптобирж. Регистрация бирж позволит обеспечить надежную работу по защите клиентских активов, обеспечении безопасности и противодействии отмыванию денежных средств.

В ответ цена Биткоина вплотную подошла к отметке в $4500, где она находилась в начале сентября. Поток негативных сообщений из Китая опустил цену ниже отметки $3000. Вместе с ростом Биткоина вверх пошли и другие валюты: Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH) и Litecoin (LTC). Общая капитализация рынка криптовалют выросла до $150 миллиардов.

Япония проявляет себя как главный друг криптовалют. В последние несколько недель на нее приходится 46-47% объемов торговли Биткоином. Новость о регистрации криптовалютных бирж подстегнула рост стоимости криптовалюты по отношению к йене на 54%. А вот с китайским юанем сложилась противоположная ситуация: его доля в торговле криптовалютой уменьшилась до 2,9%.

На данный момент имеется информация о том, что FSA рассматривает заявки еще 17 компаний на получение лицензии биржи. Одной из первых, зарегистрированных стала bitFlyer, у которой более 800 тысяч пользователей. Глава bitFlyer - Yuzo Kano верит, что «новые правила укрепят позиции Японии в самом центре вселенной Биткоина».