НБУ в понедельник продал на межбанке до $30 млн в ходе интервенции по запросу лучшего курса

Национальный банк в понедельник продал на межбанке до 30 млн долларов в ходе интервенции по запросу лучшего курса.

Об этом Українським Новинам сообщили несколько казначеев коммерческих банков.

По их словам, с начала торгов наблюдался рост котировок на межбанке с 26,60-26,63 UAH/USD до 26,67-26,70 UAH/USD (по состоянию на 11:00), после чего НБУ вышел с интервенцией.

В пределах интервенции по запросу лучшего курса НБУ продал до 30 млн долларов.

После этого котировки откатились до уровня 26,61-26,64 UAH/USD.

При этом Нацбанк не выходил с аукционом на межбанк.

Согласно сообщениям казначеев, сейчас наблюдается спрос на инвалюту со стороны энерготрейдеров, а также в связи с большими бюджетными расходами (в том числе по возмещению НДС).

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс гривны на межбанке снизился на 4 коп. до 26,63 UAH/USD.