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Украина в IV кв.-2017 дважды предложит валютные ОВГЗ
14:48 02.10.2017 |
Министерство финансов Украины до конца года планирует два аукциона по размещению валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ): 21 ноября - сроком обращения 2,3 года и 19 декабря - 2 года.
Согласно графику размещения ОВГЗ, обнародованному на сайте министерства в понедельник, его отличием станет также проведение раз в месяц аукционов по продаже 5-летних гривневых бумаг: 17 октября, 14 ноября и 5 декабря, тогда как в остальные дни самыми длинными гривневыми бумагами будут 3-летние.
Аукционы, как обычно, будут проводиться по вторникам. В каждый из них Минфин будет предлагать облигации с погашением через 6 и 12 месяцев. Помимо того, за исключением дней размещения валютных ОВГЗ, на продажу будут выставляться и 2-летние гривневые ОВГЗ.
Как сообщалось, первоначально график размещения ОВГЗ на третий квартал текущего года предусматривал лишь один аукцион по продаже двухлетних валютных облигаций - 25 июля. На нем Минфин привлек $157,9 млн по средневзвешенной ставке 5,34% годовых. Однако в середине августа он провел дополнительный аукцион, на котором привлек еще $351,5 млн под. 5,4% годовых.
На единственном подобном аукционе в первом полугодии этого года, прошедшем в середине мая, трехлетние валютные ОВГЗ были проданы на $38,09 млн под 5,5% годовых.
Заместитель министра финансов Юрий Буца 22 сентября сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в вопросе размещения валютных ОВГЗ до конца года ключевым будет мнение первичных дилеров, так как правительство в настоящее время имеет достаточную валютную ликвидность. В конце месяца Минфин получил $1,32 млрд от размещения 15-летних еврооблигаций.
Что касается 5-летних гривневых ОВГЗ, то последний раз они предлагались к продаже в конце ноября 2016 года, а последний результативный аукцион состоялся 13 сентября прошлого года - были проданы облигации на 10,12 млн грн под 16% годовых.
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