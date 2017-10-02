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Объем торгов долларом на межбанке 29 сентября уменьшился на $83,1 млн до $174,5 млн
10:39 02.10.2017 |
В пятницу, 29 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 83,1 млн долларов по сравнению с 28 сентября до 174,5 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 80,5 млн долларов по сравнению с 28 сентября до 220,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.
Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 4 коп. в пятницу вырос на 8 коп. до 26,59 UAH/USD.
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