Объем торгов долларом на межбанке 29 сентября уменьшился на $83,1 млн до $174,5 млн

В пятницу, 29 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 83,1 млн долларов по сравнению с 28 сентября до 174,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 80,5 млн долларов по сравнению с 28 сентября до 220,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 4 коп. в пятницу вырос на 8 коп. до 26,59 UAH/USD.