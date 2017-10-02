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Налог на криптовалюту: Где и сколько надо платить за операции в биткоинах
10:33 02.10.2017 |
Сегодня криптовалюты широко используются не только как способ оплаты, но и как инвестиционные инструменты. Цифровые валюты создали правовой вакуум, который постепенно заполняется новыми нормами и правилами.
Биткоин (Bitcoin), самая популярная криптовалюта, заменяет обычные деньги и обладает реальной стоимостью (например, биткоины можно обменять на доллары США, евро и другие классические и виртуальные валюты). Обычно операции с биткоинами проводятся анонимно через интернет. Эта нерегулируемая виртуальная валюта не зависит от какого-либо центрального банка или правительства.
Налог на криптовалюту
Хотя во многих странах биткоин пока не получил статус законного платежного средства, некоторые налоговые службы уже признали его значение и предложили конкретные нормы налогообложения. Кратко рассмотрим налоговый статус биткоина в США, ЕС, Германии, Японии и Австралии.
США
Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) для целей налогового регулирования рассматривает биткоин как имущество, а не как валюту. Любые транзакции с использованием биткоинов облагаются налогами в соответствии с принципами, применяемыми к налогообложению собственности. Таким образом, владельцы биткоинов должны сообщать IRS обо всех своих сделках.
Налоговые резиденты США, реализующие товары и услуги в обмен на криптовалюту, обязаны включать стоимость полученных биткоинов в ежегодную налоговую декларацию. Она рассчитывается на основе справедливой рыночной цены в долларах США на дату получения (т. е. обменного курса в тот день).
Криптовалюта рассматривается как капитальный актив в руках налогоплательщика (аналогично акциям, облигациям и другим инвестиционным инструментам), поэтому он обязан учитывать прибыли и убытки при исчислении налогооблагаемой базы. Прибыль возникает в случае, когда цена продажи в долларах США превышает скорректированную стоимость покупки. Убыток возникает, когда цена продажи ниже, чем скорректированная стоимость покупки.
Майнеры, добывающие биткоины на собственном оборудовании, также подлежат налогообложению. Майнер обязан включить справедливую рыночную стоимость добытой криптовалюты в свой годовой валовой доход.
С заработной платы, выплачиваемой в биткоинах, удерживается подоходный налог и другие сборы (например, взносы в фонд социального страхования). Налоговая база по зарплате в биткоинах исчисляется исходя из курса криптовалюты на дату платежа.
Арендная плата, премии, аннуитеты и другие платежи также подлежат учету для целей налогообложения.
На резидентов, нарушающих налоговое законодательство в сфере виртуальных валют, могут быть наложены штрафы. Таким образом, ключ к соблюдению налогового законодательства США и точному исполнению обязательств перед правительством - подробный учет всех транзакций с биткоинами.
Евросоюз
В 2015 году Европейский Суд (высшая судебная инстанция ЕС) постановил, что операции в биткоинах освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с положениями, регулирующими обращение валют, банкнот и монет, используемых в качестве законного платежного средства. Таким образом, по мнению суда, биткоин - валюта, а не имущество.
Хотя при покупке и продаже биткоинов не удерживается НДС, другие операции могут облагаться налогами, например, подоходным или налогом на прирост капитала. Фискальный статус биткоина отличается в зависимости от страны ЕС.
Великобритания
В Великобритании биткоин рассматривается как иностранная валюта. Налоговые правила, справедливые для доходов и убытков в инвалюте, применяются и к операциям с криптовалютами. При этом транзакции с биткоинами, которые считаются спекулятивными, не облагаются никакими налогами.
Управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам (налоговая служба Великобритании) дает довольно туманную информацию о налоговом статусе транзакций с виртуальными валютами. В частности, каждая операция с участием биткоина «должна рассматриваться на основе индивидуальных фактов и обстоятельств».
Германия
С 2013 года биткоин считается в Германии разновидностью частных денег. Хотя криптовалюта облагается 25-процентным налогом на прирост капитала, он удерживается только в том случае, если прибыль была получена в течение одного года после получения биткоинов.
Таким образом, если продажа биткоинов пройдет более чем через год после покупки, она не будет облагаться налогом на прирост капитала и сделка будет рассматриваться как «частная продажа». В Германии биткоин считается аналогом других инвестиционных инструментов, таких как акции или облигации.
Япония
В Японии биткоин официально признан платежным средством. По состоянию на 1 июля 2017 года продажа криптовалюты освобождается от налога на потребление. Виртуальные валюты рассматриваются как «приравненные к активам носители стоимости», которые «могут использоваться для осуществления платежей и передаваться в цифровом виде».
Таким образом, в Японии поступления от операций с биткоинами считаются доходами от ведения бизнеса и облагаются соответствующими налогами на прибыль и прирост капитала.
Австралия
В Австралии операции с участием биткоинов и других криптовалют подпадают под определение бартерных соглашений. Для целей налогообложения власти страны рассматривают биткоин не как платежное средство или иностранную валюту, а как актив.
Компании, осуществляющие транзакции в биткоинах, обязаны соответствующим образом документировать, записывать и указывать даты операций. Компании, получающие биткоины в виде платежей, должны указывать их стоимость в австралийских долларах и рассматривать как обычный доход.
С другой стороны, операции с биткоинами для личных целей освобождаются от налогообложения в следующих случаях:
* Когда биткоин используется в качестве платежа за товары и услуги для личного потребления;
* Когда размер сделки не превышает 10 тыс. австралийских долларов.
Добыча биткоинов и обмен для коммерческих целей в Австралии считается биржевой торговлей и облагается соответствующими налогами.
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