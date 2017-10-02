Налог на криптовалюту: Где и сколько надо платить за операции в биткоинах

Сегодня криптовалюты широко используются не только как способ оплаты, но и как инвестиционные инструменты. Цифровые валюты создали правовой вакуум, который постепенно заполняется новыми нормами и правилами.

Биткоин (Bitcoin), самая популярная криптовалюта, заменяет обычные деньги и обладает реальной стоимостью (например, биткоины можно обменять на доллары США, евро и другие классические и виртуальные валюты). Обычно операции с биткоинами проводятся анонимно через интернет. Эта нерегулируемая виртуальная валюта не зависит от какого-либо центрального банка или правительства.

Налог на криптовалюту

Хотя во многих странах биткоин пока не получил статус законного платежного средства, некоторые налоговые службы уже признали его значение и предложили конкретные нормы налогообложения. Кратко рассмотрим налоговый статус биткоина в США, ЕС, Германии, Японии и Австралии.

США

На­ло­го­вое управ­ле­ние США (Internal Revenue Service, IRS) для целей на­ло­го­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния рас­смат­ри­ва­ет бит­ко­ин как иму­ще­ство, а не как ва­лю­ту. Любые тран­зак­ции с ис­поль­зо­ва­ни­ем бит­ко­и­нов об­ла­га­ют­ся на­ло­га­ми в со­от­вет­ствии с прин­ци­па­ми, при­ме­ня­е­мы­ми к на­ло­го­об­ло­же­нию соб­ствен­но­сти. Таким об­ра­зом, вла­дель­цы бит­ко­и­нов долж­ны со­об­щать IRS обо всех своих сдел­ках.

На­ло­го­вые ре­зи­ден­ты США, ре­а­ли­зу­ю­щие то­ва­ры и услу­ги в обмен на крип­то­ва­лю­ту, обя­за­ны вклю­чать сто­и­мость по­лу­чен­ных бит­ко­и­нов в еже­год­ную на­ло­го­вую де­кла­ра­цию. Она рас­счи­ты­ва­ет­ся на ос­но­ве спра­вед­ли­вой ры­ноч­ной цены в дол­ла­рах США на дату по­лу­че­ния (т. е. об­мен­но­го курса в тот день).

Крип­то­ва­лю­та рас­смат­ри­ва­ет­ся как ка­пи­таль­ный актив в руках на­ло­го­пла­тель­щи­ка (ана­ло­гич­но ак­ци­ям, об­ли­га­ци­ям и дру­гим ин­ве­сти­ци­он­ным ин­стру­мен­там), по­это­му он обя­зан учи­ты­вать при­бы­ли и убыт­ки при ис­чис­ле­нии на­ло­го­об­ла­га­е­мой базы. При­быль воз­ни­ка­ет в слу­чае, когда цена про­да­жи в дол­ла­рах США пре­вы­ша­ет скор­рек­ти­ро­ван­ную сто­и­мость по­куп­ки. Убы­ток воз­ни­ка­ет, когда цена про­да­жи ниже, чем скор­рек­ти­ро­ван­ная сто­и­мость по­куп­ки.

Май­не­ры, до­бы­ва­ю­щие бит­ко­и­ны на соб­ствен­ном обо­ру­до­ва­нии, также под­ле­жат на­ло­го­об­ло­же­нию. Май­нер обя­зан вклю­чить спра­вед­ли­вую ры­ноч­ную сто­и­мость до­бы­той крип­то­ва­лю­ты в свой го­до­вой ва­ло­вой доход.

С за­ра­бот­ной платы, вы­пла­чи­ва­е­мой в бит­ко­и­нах, удер­жи­ва­ет­ся по­до­ход­ный налог и дру­гие сборы (на­при­мер, взно­сы в фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния). На­ло­го­вая база по зар­пла­те в бит­ко­и­нах ис­чис­ля­ет­ся ис­хо­дя из курса крип­то­ва­лю­ты на дату пла­те­жа.

Аренд­ная плата, пре­мии, ан­ну­и­те­ты и дру­гие пла­те­жи также под­ле­жат учету для целей на­ло­го­об­ло­же­ния.

На ре­зи­ден­тов, на­ру­ша­ю­щих на­ло­го­вое за­ко­но­да­тель­ство в сфере вир­ту­аль­ных валют, могут быть на­ло­же­ны штра­фы. Таким об­ра­зом, ключ к со­блю­де­нию на­ло­го­во­го за­ко­но­да­тель­ства США и точ­но­му ис­пол­не­нию обя­за­тельств перед пра­ви­тель­ством - по­дроб­ный учет всех тран­зак­ций с бит­ко­и­на­ми.

Евросоюз

В 2015 году Ев­ро­пей­ский Суд (выс­шая су­деб­ная ин­стан­ция ЕС) по­ста­но­вил, что опе­ра­ции в бит­ко­и­нах осво­бож­да­ют­ся от на­ло­га на до­бав­лен­ную сто­и­мость (НДС) в со­от­вет­ствии с по­ло­же­ни­я­ми, ре­гу­ли­ру­ю­щи­ми об­ра­ще­ние валют, банк­нот и монет, ис­поль­зу­е­мых в ка­че­стве за­кон­но­го пла­теж­но­го сред­ства. Таким об­ра­зом, по мне­нию суда, бит­ко­ин - ва­лю­та, а не иму­ще­ство.

Хотя при по­куп­ке и про­да­же бит­ко­и­нов не удер­жи­ва­ет­ся НДС, дру­гие опе­ра­ции могут об­ла­гать­ся на­ло­га­ми, на­при­мер, по­до­ход­ным или на­ло­гом на при­рост ка­пи­та­ла. Фис­каль­ный ста­тус бит­ко­и­на от­ли­ча­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от стра­ны ЕС.

Великобритания

В Ве­ли­ко­бри­та­нии бит­ко­ин рас­смат­ри­ва­ет­ся как ино­стран­ная ва­лю­та. На­ло­го­вые пра­ви­ла, спра­вед­ли­вые для до­хо­дов и убыт­ков в ин­ва­лю­те, при­ме­ня­ют­ся и к опе­ра­ци­ям с крип­то­ва­лю­та­ми. При этом тран­зак­ции с бит­ко­и­на­ми, ко­то­рые счи­та­ют­ся спе­ку­ля­тив­ны­ми, не об­ла­га­ют­ся ни­ка­ки­ми на­ло­га­ми.

Управ­ле­ние Ее Ве­ли­че­ства по на­ло­гам и та­мо­жен­ным по­шли­нам (на­ло­го­вая служ­ба Ве­ли­ко­бри­та­нии) дает до­воль­но ту­ман­ную ин­фор­ма­цию о на­ло­го­вом ста­ту­се тран­зак­ций с вир­ту­аль­ны­ми ва­лю­та­ми. В част­но­сти, каж­дая опе­ра­ция с уча­сти­ем бит­ко­и­на «долж­на рас­смат­ри­вать­ся на ос­но­ве ин­ди­ви­ду­аль­ных фак­тов и об­сто­я­тельств».

Германия

С 2013 года бит­ко­ин счи­та­ет­ся в Гер­ма­нии раз­но­вид­но­стью част­ных денег. Хотя крип­то­ва­лю­та об­ла­га­ет­ся 25-про­цент­ным на­ло­гом на при­рост ка­пи­та­ла, он удер­жи­ва­ет­ся толь­ко в том слу­чае, если при­быль была по­лу­че­на в те­че­ние од­но­го года после по­лу­че­ния бит­ко­и­нов.

Таким об­ра­зом, если про­да­жа бит­ко­и­нов прой­дет более чем через год после по­куп­ки, она не будет об­ла­гать­ся на­ло­гом на при­рост ка­пи­та­ла и сдел­ка будет рас­смат­ри­вать­ся как «част­ная про­да­жа». В Гер­ма­нии бит­ко­ин счи­та­ет­ся ана­ло­гом дру­гих ин­ве­сти­ци­он­ных ин­стру­мен­тов, таких как акции или об­ли­га­ции.

Япония

В Япо­нии бит­ко­ин офи­ци­аль­но при­знан пла­теж­ным сред­ством. По со­сто­я­нию на 1 июля 2017 года про­да­жа крип­то­ва­лю­ты осво­бож­да­ет­ся от на­ло­га на по­треб­ле­ние. Вир­ту­аль­ные ва­лю­ты рас­смат­ри­ва­ют­ся как «при­рав­нен­ные к ак­ти­вам но­си­те­ли сто­и­мо­сти», ко­то­рые «могут ис­поль­зо­вать­ся для осу­ществ­ле­ния пла­те­жей и пе­ре­да­вать­ся в циф­ро­вом виде».

Таким об­ра­зом, в Япо­нии по­ступ­ле­ния от опе­ра­ций с бит­ко­и­на­ми счи­та­ют­ся до­хо­да­ми от ве­де­ния биз­не­са и об­ла­га­ют­ся со­от­вет­ству­ю­щи­ми на­ло­га­ми на при­быль и при­рост ка­пи­та­ла.

Австралия

В Ав­стра­лии опе­ра­ции с уча­сти­ем бит­ко­и­нов и дру­гих крип­то­ва­лют под­па­да­ют под опре­де­ле­ние бар­тер­ных со­гла­ше­ний. Для целей на­ло­го­об­ло­же­ния вла­сти стра­ны рас­смат­ри­ва­ют бит­ко­ин не как пла­теж­ное сред­ство или ино­стран­ную ва­лю­ту, а как актив.

Ком­па­нии, осу­ществ­ля­ю­щие тран­зак­ции в бит­ко­и­нах, обя­за­ны со­от­вет­ству­ю­щим об­ра­зом до­ку­мен­ти­ро­вать, за­пи­сы­вать и ука­зы­вать даты опе­ра­ций. Ком­па­нии, по­лу­ча­ю­щие бит­ко­и­ны в виде пла­те­жей, долж­ны ука­зы­вать их сто­и­мость в ав­стра­лий­ских дол­ла­рах и рас­смат­ри­вать как обыч­ный доход.

С дру­гой сто­ро­ны, опе­ра­ции с бит­ко­и­на­ми для лич­ных целей осво­бож­да­ют­ся от на­ло­го­об­ло­же­ния в сле­ду­ю­щих слу­ча­ях:

* Когда биткоин используется в качестве платежа за товары и услуги для личного потребления;

* Когда размер сделки не превышает 10 тыс. австралийских долларов.

До­бы­ча бит­ко­и­нов и обмен для ком­мер­че­ских целей в Ав­стра­лии счи­та­ет­ся бир­же­вой тор­гов­лей и об­ла­га­ет­ся со­от­вет­ству­ю­щи­ми на­ло­га­ми.