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Ослабление гривни в сентябре связано преимущественно с ростом спроса на инвалюту со стороны энерготрейдеров - НБУ
09:51 02.10.2017 |
Снижение курса гривни к доллару США в сентябре преимущественно связано с сезонным спросом на иностранную валюту со стороны энерготрейдеров, сообщается в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ) за сентябрь.
"Девальвационное давление на гривню в сентябре имело, главным образом, сезонный характер, связанный с традиционным ростом спроса на иностранную валюту со стороны нефте- и газотрейдеров, который к тому же усиливался умеренным ростом цен на нефть на мировом рынке", - указано в документе.
Помимо этого, Нацбанк констатировал сокращение объемов предложения наличной иностранной валюты со стороны населения при одновременном росте спроса на нее.
По оценкам центробанка, повышение спроса населения в значительной степени объясняется сезонным ухудшением курсовых ожиданий.
Как сообщалось, курс гривни с 5 апреля 2017 года находился в нисходящем тренде, который, исключая небольшие перерывы, длился до 29 августа. За указанный период времени национальная валюта подорожала к доллару США на 6,4% - до 25,4525 грн/$1.
В последний торговый день августа курс гривни начал постепенно ослабевать и до 29 сентября просел на 4,6% - до 26,615 грн/$1.
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