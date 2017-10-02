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SEC выдвинула обвинения против двух ICO
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что компании RECoin и DRC World обманывали инвесторов и практически не занимались коммерческой деятельностью, несмотря на то, что заявляли о том, что ожидают значительных прибылей для своих инвесторов. Агентство предъявило обвинения в адрес бизнесмена Максима Заславского и двух его компаний.
29 сентября 2017 года Комиссия по ценным бумагам объявила, что бизнесмен Максим Заславский и две его компании (Recoin и Diamond Reserve Club World) были обвинены в обмане инвесторов в ходе первичных предложений монет, якобы подкрепленных недвижимостью и алмазами.
В частности, на сайте REcoin утверждалось:
REcoin - это первая криптовалюта, предназначенная не только для расчётов в финансовых операциях, но и разработанная специально для использования в инвестиционных целях.
Многие потенциальные инвесторы сталкиваются со сложным выбором: ненадёжность или низкие процентные ставки банковских депозитов, крайне узкий круг других инвестиционных опций, а даже такие распространённые мировые валюты, как евро и доллар США, больше не подкреплены реальными ценностями.
Инвестиционный потенциал REcoin обеспечивается одной из самых привлекательных и надежных валютных гарантий, а именно - недвижимостью в странах с развитой и стабильной экономикой, таких как Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Япония и Швейцария.
SEC получила экстренный судебный приказ о замораживании активов, принадлежащих Заславскому и его компаниям, после подачи жалобы в федеральный окружной суд в Бруклине, штат Северная Каролина, в которой Recoin и DRC World обвиняли в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и регистрации федерального закона о ценных бумагах.
Агентсво пишет:
«SEC заявляет, что Максим Заславский и его компании продают незарегистрированные ценные бумаги и цифровые токены или монеты, которые на самом деле не существуют».
Инвесторам были обещаны значительные прибыли от операций компаний, но таковых в принципе не производилось.
Заславский рекламировал REcoin как «первую в мире криптовалюту, подкрепленную недвижимостью». SEC также утверждает, что Заславский давал инвесторам ложную информацию о том, что у REcoin была «команда юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров», которые инвестировали свои средства в покупку токенов различных видов недвижимости. В действительности, ни один из этих профессионалов не состоял в штате компании и не консультировал ее.
Кроме того, Заславский якобы искажал перед инвесторами сумму, привлеченную в проект, говоря, что та составляла от 2 до 4 миллионов долларов США, когда в действительности было привлечено только 300 000 долларов.
Заславский использовал ту же схему в другом своем предприятии, где утверждалось, что инвесторы вкладывают средства в алмазы. SEC опять же утверждает, что DRC World не покупал алмазы и не занимался какой-либо коммерческой деятельностью вообще.
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