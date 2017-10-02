Золото дешевеет 2 октября на фоне удорожания доллара к основным мировым валютам

Цена золота снижается в понедельник утром на фоне удорожания доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.33 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,06 доллара, или на 0,63% - до 1276,74 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,46% - до 16,599 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,33%, до 93,38 пункта.

Удорожание доллара связано с оптимизмом инвесторов относительно будущего повышения процентной ставки в США. Трейдеры отыгрывают заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрика Харкера (Patrick Harker), сделанные в пятницу, о повышении ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Харкер сказал, что регулятор "предварительно наметил" следующее повышение ставки в декабре.

Укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.