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Евро дешевеет к доллару 2 октября, инвесторы оценивают результаты референдума в Каталонии
09:16 02.10.2017 |
Курс евро к доллару опускается в понедельник утром, рынок оценивает результаты референдума в Каталонии о независимости от Испании, при этом курс доллара поддерживает ожидание повышения ключевой ставки ФРС США до конца года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.30 EET курс евро к доллару опускался до 1,1766 доллара за евро с 1,1814 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 112,91 иены за доллар со 112,50 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,28%, до 93,36 пункта.
В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны.
Официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек. По данным правительства Каталонии, в референдуме могли проголосовать около 5,3 миллиона человек.
Кроме того, рынок ожидает и ряд статистик по еврозоне. Так, позднее будут опубликованы данные по безработице в зоне евро в августе, а также индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) по еврозоне в сентябре.
Удорожанию доллара способствует ожидание еще одного повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США до конца года. В пятницу президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер (Patrick Harker) выступил с комментариями о повышении ставки Федрезервом. Харкер подчеркнул, что регулятор "предварительно наметил" следующее повышение ставки в декабре.
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