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Депозитные ставки для физлиц 29.09.17
17:02 29.09.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 сентября 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|29.09.17
|28.09.17
|29.09.17
|28.09.17
|29.09.17
|28.09.17
|3 месяца
|13.43
|13.52
|2.64
|2.62
|1.46
|1.50
|6 месяцев
|14.41
|14.56
|3.29
|3.24
|2.17
|2.20
|9 месяцев
|14.26
|14.70
|3.34
|3.49
|2.39
|2.22
|12 месяцев
|14.66
|14.76
|3.92
|3.88
|2.73
|2.73
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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