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В августе доля проблемных кредитов сократилась на 1,05 п.п. до 56,94%
Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 сентября 2017 года составляла 56,94%, что на 1,06 процентных пункта (п.п.) меньше, чем месяцем ранее.
Соответствующие данные обнародованы на веб-сайте Нацбанка Украины (НБУ).
Общий объем кредитного портфеля за август возрос на 0,26% - до 1,023 трлн грн.
По данным НБУ, только неплатежеспособные банки за месяц увеличили долю нерабочих кредитов в кредитном портфеле - на 1,2 п.п., до 57,3%.
Соотношение нерабочих кредитов к кредитному портфелю государственных банков за месяц сократилось на 1,12 п.п. – до 71,55%, иностранных банковских групп - на 1,67 п.п., до 47,06%, банков с частным капиталом – на 0,06 п.п., до 25,55%.
Доля проблемных активов банковской системы с учетом внебалансовых обязательств по состоянию на 1 сентября составляла 29,26%, что на 0,12 п.п. меньше, чем месяцем ранее. При этом общий объем таких активов за август сократился на 0,71% - до 2,112 трлн грн.
Нацбанк с марта 2017 года начал ежемесячно обнародовать статистику по нерабочим (дефолтным) кредитам, сформированную на основании требований постановления об оценке кредитных рисков №351 от 30 июня 2016 года. Постановление, в частности, определяет "нерабочий актив/кредит" максимально приближенно к общепринятому в мировой практике понятию "non-performing exposures/loans" (NPE/NPL).
Согласно новым правилам, нерабочими являются кредиты с просрочкой платежа более 90 дней (30 - для банков) или по которым погашение долга является маловероятным без взыскания обеспечения.
С 1 марта 2017 года, начала публикации соответствующей статистики, доля проблемных кредитов возросла на 1,04 п.п.
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