В США отказались торговать фьючерсами на биткоин

Крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов CME Group Inc. отказался добавлять возможность торговать фьючерсными контрактами на биткоин, пишет Bitcoin.com.

"По правде говоря, я не думаю, что в обозримом будущем мы продвинемся вперед в этом направлении", - сказал глава крупнейшей чикагской биржи Брайан Даркин в интервью Bloomberg.

В то же время, CME Group по-прежнему отслеживает все, что связано с "еще пока зарождающейся" технологией, лежащей в основе криптовалют.

Тем не менее, внедрением биткоин-деривативов активно занимаются конкуренты CME Group. Чикагская опционная биржа (CBOE) при содействии торговой площадки Gemini планирует до конца текущего года запустить торговлю криптовалютными деривативами.

Напомним, что в прошлом году CME Group запустила индексы биткоина RTI и BRR. Представители биржи предполагали, что эти индексы должны были лечь в основу производных финансовых инструментов - фьючерсов на биткоин. Но компания решила кардинально пересмотреть свои планы.