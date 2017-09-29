Финансовые новости
- |
- 29.09.17
- |
- 17:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Криптовалютный рынок прибавил 45% — китайские инвесторы получила средства, вложенные в ICO
13:08 29.09.2017 |
Когда китайские инвесторы получили средства, вложенные в ICO проекты, а монеты выросли в цене, криптовалютный рынок вернулся в нужное русло.
Рост капитализации
За последние недели оборот всех криптовалют неуклонно рос. В четверг рыночная капитализация криптовалют выросла до $ 147,1 млрд. - объем торгов за 24 часа превысил $ 4 млрд. На момент публикации статьи общая рыночная капитализация была немного ниже $ 144 млрд.
За первые две недели месяца криптовалютные потоки уменьшились, 15 сентября рынок ненадолго упал ниже $ 100 млрд. Отскок на 45% за последние две недели, по-видимому, обусловлен сочетанием технической торговли и погоней за прибылью.
Биткойн, который был в центре происходящего в Китае, на этой неделе поднялся выше $4000. По данным Bitstamp, криптовалюта торгуется на уровне $ 4 100.
Эфириум какое-то время торговался выше $ 300, прежде чем технический откат потянул цены обратно к $ 290,00.
Биткойн и Эфириум - это криптовалюты № 1 и 2, составляющие основу общей рыночной капитализации. Также стоит упомянуть, что есть еще девять монет стоимостью $ 1 млрд и более. По данным CoinMarketCap, шесть других токенов имеют стоимость от $ 470 млн. до $ 944 млн.
Возврат инвестиций от ICO в Китае
Китайские инвесторы получили почти миллиард долларов инвестиций, которые были вложены в ICO проекты. Как вы помните, в сентябре Китай наложил тотальный запрет на ICO-проекты и обязал организаторов вернуть внесенные инвесторами средства.
Но китайцы не уходят так просто. Во время недавней конференции Wanxiang blockchain распространились слухи о том, что основатели компаний, поддерживающих ICO, планировали перерегистрироваться в Гонконге или Сингапуре. Таким образом, это только вопрос времени, когда материковые инвесторы вернут свои деньги.
На прошлой неделе мы сообщали, что для обхода запрета биткойн трейдеры переезжают из Китая в Японию. В отличие от Китая, Япония официально признала биткойн в качестве формы оплаты и активно прорабатывает регулирование по его использованию. Аналитики говорят, что в этом году сотни тысяч японских торговых точек начнут принимать оплату в биткойнах. Южная Корея движется в похожем направлении.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Во 2-м квартале доходы населения увеличились на 17,6% до 559,9 млрд гривен, расходы - составили 587,5 млрд гривен
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Ляшко ездил на завод Ахметова
|Представитель МВФ: Сейчас критический момент для Украины
|Минюст взялся расчищать украинский рынок нотариальных услуг
|Фрэнсис Мод: Помогут ли технологии побороть коррупцию в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 29.09.17
|Доллар дешевеет относительно евро 29 сентября, но завершает неделю ростом
|В августе доля проблемных кредитов сократилась на 1,05 п.п. до 56,94%
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 29 сентября составил 26,5785 грн
|В США отказались торговать фьючерсами на биткоин
|Криптовалютный рынок прибавил 45% — китайские инвесторы получила средства, вложенные в ICO
Это интересно
|8 главных секретов агентов по найму
|Китай с 2019г установит минимальные нормы продажи автомобилей на альтернативном топливе
|Mazda, Denso и Toyota объединят инженеров для разработки машин
|10 крупнейших медиа-магнатов в истории
|Разрабатывается первый в мире блокчейн-смартфон
|Facebook за месяц до выборов в бундестаг заблокировала десятки тысяч фейковых аккаунтов в Германии
|LG Display показала сгибающиеся лампы OLED, которые могут работать более 10 лет