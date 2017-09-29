Криптовалютный рынок прибавил 45% — китайские инвесторы получила средства, вложенные в ICO

Когда китайские инвесторы получили средства, вложенные в ICO проекты, а монеты выросли в цене, криптовалютный рынок вернулся в нужное русло.

Рост капитализации

За последние недели оборот всех криптовалют неуклонно рос. В четверг рыночная капитализация криптовалют выросла до $ 147,1 млрд. - объем торгов за 24 часа превысил $ 4 млрд. На момент публикации статьи общая рыночная капитализация была немного ниже $ 144 млрд.

За первые две недели месяца криптовалютные потоки уменьшились, 15 сентября рынок ненадолго упал ниже $ 100 млрд. Отскок на 45% за последние две недели, по-видимому, обусловлен сочетанием технической торговли и погоней за прибылью.

Биткойн, который был в центре происходящего в Китае, на этой неделе поднялся выше $4000. По данным Bitstamp, криптовалюта торгуется на уровне $ 4 100.

Эфириум какое-то время торговался выше $ 300, прежде чем технический откат потянул цены обратно к $ 290,00.

Биткойн и Эфириум - это криптовалюты № 1 и 2, составляющие основу общей рыночной капитализации. Также стоит упомянуть, что есть еще девять монет стоимостью $ 1 млрд и более. По данным CoinMarketCap, шесть других токенов имеют стоимость от $ 470 млн. до $ 944 млн.

Возврат инвестиций от ICO в Китае

Китайские инвесторы получили почти миллиард долларов инвестиций, которые были вложены в ICO проекты. Как вы помните, в сентябре Китай наложил тотальный запрет на ICO-проекты и обязал организаторов вернуть внесенные инвесторами средства.

Но китайцы не уходят так просто. Во время недавней конференции Wanxiang blockchain распространились слухи о том, что основатели компаний, поддерживающих ICO, планировали перерегистрироваться в Гонконге или Сингапуре. Таким образом, это только вопрос времени, когда материковые инвесторы вернут свои деньги.

На прошлой неделе мы сообщали, что для обхода запрета биткойн трейдеры переезжают из Китая в Японию. В отличие от Китая, Япония официально признала биткойн в качестве формы оплаты и активно прорабатывает регулирование по его использованию. Аналитики говорят, что в этом году сотни тысяч японских торговых точек начнут принимать оплату в биткойнах. Южная Корея движется в похожем направлении.