Стоимость золота растет 29 сентября перед статистикой из США

Стоимость золота растет в пятницу в преддверии выхода статистики по доходам и расходам потребителей и потребительским настроениям в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.46 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,75 доллара, или на 0,16%, до 1290,67 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро - на 0,15%, до 16,88 доллара за унцию.

Рынки ждут публикации данных индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты прогнозируют, что окончательный показатель в сентябре остался на уровне предварительной оценки в 95,3 пункта, снизившись по сравнению с 96,8 пункта в августе.

Кроме того, бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о личных доходах и расходах потребителей в стране в августе. По прогнозу, доходы выросли на 0,2%, а расходы - на 0,1% по сравнению с июлем.

Данные статистики могут повлиять на курс американской валюты. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.