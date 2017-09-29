Финансовые новости
- |
- 29.09.17
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стоимость золота растет 29 сентября перед статистикой из США
12:20 29.09.2017 |
Стоимость золота растет в пятницу в преддверии выхода статистики по доходам и расходам потребителей и потребительским настроениям в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.46 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,75 доллара, или на 0,16%, до 1290,67 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро - на 0,15%, до 16,88 доллара за унцию.
Рынки ждут публикации данных индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты прогнозируют, что окончательный показатель в сентябре остался на уровне предварительной оценки в 95,3 пункта, снизившись по сравнению с 96,8 пункта в августе.
Кроме того, бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о личных доходах и расходах потребителей в стране в августе. По прогнозу, доходы выросли на 0,2%, а расходы - на 0,1% по сравнению с июлем.
Данные статистики могут повлиять на курс американской валюты. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Минюст взялся расчищать украинский рынок нотариальных услуг
ТОП-НОВОСТИ
|Фрэнсис Мод: Помогут ли технологии побороть коррупцию в Украине
|Волкер: Ситуация в Калиновке не повлияет на предоставление США оружия Украине
|Валюту на межбанке скупают энергетики и нефтетрейдеры
|Не сепаратист. Что на самом деле установила лингвистическая экспертиза в деле Януковича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота растет 29 сентября перед статистикой из США
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,5796 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 29 сентября
|Курс евро слабо растет 29 сентября в преддверии публикации статданных макрорегиона
|НБУ продал 28 сентября банкам депозитные сертификаты на 11 877 млн гривен
|Остатки средств на корсчетах банков 29.09.17
Это интересно
|10 крупнейших медиа-магнатов в истории
|Разрабатывается первый в мире блокчейн-смартфон
|Facebook за месяц до выборов в бундестаг заблокировала десятки тысяч фейковых аккаунтов в Германии
|LG Display показала сгибающиеся лампы OLED, которые могут работать более 10 лет
|JPMorgan обязали возместить свыше $4 млрд за неправильное распоряжение наследством клиента
|5 самых больших пузырей на рынке прямо сейчас
|В Дубае протестировали беспилотное летающее такси