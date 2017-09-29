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Курс евро слабо растет 29 сентября в преддверии публикации статданных макрорегиона
11:09 29.09.2017 |
Курс евро демонстрирует слабый рост к доллару в пятницу утром перед публикацией статистики по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.30 EET курс евро к доллару рос до 1,1792 доллара за евро с 1,1787 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 112,54 иены со 112,30 иены за доллар на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 93,14 пункта.
Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящей публикации предварительной оценки уровня инфляции в 19 странах еврозоны в сентябре. По прогнозам экспертов, показатель составил 1,6% по сравнению с ростом цен в августе на 1,5%.
Кроме того, позднее в пятницу Федеральное агентство по трудоустройству Германии обнародует статистику по безработице в стране. Аналитики ожидают, что в сентябре безработица в Германии составила 5,7%, сохранившись на уровне августа.
В то же время, участники рынка продолжают отыгрывать опубликованные днем ранее данные статистики из США. По сообщению Бюро экономического анализа министерства торговли США, реальный рост ВВП США во втором квартале 2017 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,1% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали роста показателя до 3%. Согласно первой оценке Минторга, рост ВВП США в отчетном квартале составил 2,6%, а по второй - 3%.
Инвесторы также обратили внимание на данные по безработице в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 23 сентября, выросло на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 272 тысячи, в то время как эксперты ожидали роста заявок на 11 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели, до 270 тысяч.
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