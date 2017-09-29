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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,5801 грн
11:13 29.09.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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29.09.2017
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28.09.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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8
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26.5020
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11:00
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38
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22.28
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26.5801
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26.5070
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