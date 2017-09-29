Южная Корея запретила все виды ICO

По сообщениям Reuters и государственного информационного агентства Yonhap, сегодня, 29 сентября, финансовый регулятор Южной Кореи объявил о запрете ICO, нового механизм финансирования, основанного на виртуальных валютах, который может привлечь миллионы долларов в течение нескольких минут.

По информации Yonhap, Комиссия по финансовым услугам (FSC), ссылаясь на риски мошенничества в секторе, заявила, что запрет касается «всех форм первоначальных предложений монет независимо от использования определенной технологии или определенного имени». Также в FSC заявили об усилении контроля и пресечении любой незаконной торговли криптовалютами.

Инициатива Южной Кореи соответствует глобальной реакции на безумный всплеск выпуска крипто токенов. Ранее китайские регуляторы объявили о запрете ICO, вслед за этим был наложен запрет на работу криптовалютных бирж внутри страны. Австралия только что выпустила свои правила для компаний, которые рассматривают возможность привлечения средств через ICO. Регулирующий орган США по ценным бумагам сигнализирует об усилении контроля над ICO, однако пока о запрете речи не идет.

Эксперты связывают сегодняшнее падение цены биткойна на 2% именно в связи с запретом ICO в Южной Корее. Цена эфириума, протокол которого позволяет проводить ICO, упала примерно на 4% за тот же период.

На прошлой неделе Южная Корея обогнала Китай, став третьим по величине рынком в мире по продаже биткойнов. По данным CoinMarketcap, за последние 24 часа азиатско-корейская валютная пара составляла почти 30% от глобальной торговли эфиром.