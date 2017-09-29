Объем торгов долларом на межбанке 28 сентября увеличился на $59,5 млн до $257,6 млн

В четверг, 28 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 59,5 млн долларов по сравнению с 27 сентября до 257,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 62,1 млн долларов по сравнению с 27 сентября до 301,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 8 коп. в четверг поднялся на 4 коп. до 26,51 UAH/USD.