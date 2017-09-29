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Доллар дорожает 29 сентября и завершает неделю в плюсе
09:31 29.09.2017 |
Доллар дорожает в пятницу по отношению к большинству мировых валют, а его подъем по итогам недели может стать самым значительным в этом году благодаря надеждам рынка на повышение процентных ставок Федрезерва в декабре и налоговую реформу в США, положения которой были обнародованы в среду.
Курс евро к 9:05 EET в пятницу составил $1,1775 по сравнению с $1,1786 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.
Курс доллара к японской нацвалюте вырос к этому времени на 0,3% - до 112,65 иены. Евро в паре с иеной подорожал на 0,2% - до 132,66 иены.
С прошлой пятницы доллар поднялся на 1,5% к евро и на 0,6% к иене.
Иена дешевеет на данных об усилении роста потребительских цен в Японии. Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны, - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в августе 2017 года составил 0,7% в годовом выражении и был максимальным с марта 2015 года.
Новозеландский доллар подешевел на 0,3% к доллару США из-за продолжающихся переговоров о создании коалиции партий, которая позволит сформировать правительство.
Аналитики Morgan Stanley не видят причин для паники из-за распродажи валют emerging markets в последние сессии, поскольку фундаментальные факторы и причины не изменились. Morgan Stanley рекомендует продавать доллар против индийской рупии на ралли, но при этом сохранять длинные позиции по рублю, польскому злотому и малайзийскому ринггиту.
Сброс валют EM был связан с возросшими надеждами на налогово-бюджетные стимулы, налоговую реформу США, а также с ослаблением ожиданий реформ в Европе после выборов в Германии, отмечают эксперты. Они не считают текущую коррекцию началом изменения тренда.
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