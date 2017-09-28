Биткоин биржа BTCC установила срок для вывода юаней

Биржа криптовалют BTCC вчера объявила своим китайским пользователям, что они должны вывести свои средства до 30 октября перед ранее объявленным закрытием сервиса.

В своём новом сообщении BTCC подтвердила, что она не будет принимать юань или криптовалютные депозиты начиная с 12 часов по местному времени 27 сентября. Вывод средств будет доступен до 12 часов по местному времени 30 октября.

«Если пользователь не хочет сохранять цифровые активы, пожалуйста, выкупите их за [юани] как можно скорее», - говорится в блоге.

Старейшая биржа страны впервые объявила о прекращении торговли 30 сентября после директивы китайского правительства. Huobi и OKCoin, две китайские биржи из «большой тройки», также намерены прекратить к концу октября торговлю парами, включающими юань.

BTCC, по-видимому, предпринимает самые активные шаги по прекращению торговых операций, указывая на то, что она прекратит использование криптовалютных депозитов, в то время как Huobi и OKCoin говорят, что они нацелены на продолжение торговли криптовалютами (без участия юаней).

BTCC далее подтвердила, что её другие сервисы, включая майнинговый пул, продолжат работу.