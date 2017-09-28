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Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 231,9 млн гривен до 308,3 млрд гривен 28 сентября
17:02 28.09.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 231,95 млн гривен до 308,255 млрд гривен 28 сентября.
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 362,235 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 28 сентября увеличился на 96,94 млн гривен до 2,774 млрд гривен, соответственно у других владельцев увеличился на 101,17 млн гривен до 23,367 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 28 сентября увеличился на 430,08 млн гривен до 696,633 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 15.09
|694948,61
|362235,15
|307065,11
|23414,99
|2233,36
|на 18.09
|695202,53
|362235,15
|307259,68
|23471,01
|2236,68
|на 19.09
|695039,25
|362235,15
|307100,85
|23466,57
|2236,68
|на 20.09
|694852,37
|362235,15
|306986,68
|23393,19
|2237,36
|на 21.09
|695585,80
|362235,15
|307334,32
|23338,48
|2677,86
|на 22.09
|695719,60
|362235,15
|307434,30
|23371,00
|2679,15
|на 25.09
|695828,35
|362235,15
|307501,12
|23412,92
|2679,15
|на 26.09
|695992,18
|362235,15
|307827,57
|23251,50
|2677,95
|на 27.09
|696203,37
|362235,15
|308023,81
|23266,45
|2677,96
|на 28.09
|696633,44
|362235,15
|308255,77
|23367,62
|2774,90
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