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Депозитные ставки для физлиц 28.09.17
16:51 28.09.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 сентября 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|27.09.17
|28.09.17
|27.09.17
|28.09.17
|27.09.17
|28.09.17
|3 месяца
|13.25
|13.52
|2.50
|2.62
|1.45
|1.50
|6 месяцев
|14.23
|14.56
|3.15
|3.24
|2.17
|2.20
|9 месяцев
|14.26
|14.70
|3.34
|3.49
|2.39
|2.22
|12 месяцев
|14.52
|14.76
|3.77
|3.88
|2.73
|2.73
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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