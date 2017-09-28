Виталик Бутерин рассказал про недостатки ICO и проблемы масштабирования Ethereum

В интервью двум крупнейшим новостным корейским изданиям JoongAng Daily и JoongAng Ilbo Виталик Бутерин обсудил недостатки ICO и проблемы масштабирования сети Ethereum.

ICO: преимущества и недостатки

С начала 2017 года ICO превратились в популярный метод краудфандинга, особенно для блокчейн стартапов. Менее чем за год ICO-проектам удалось собрать более $ 1,5 млрд, а несколько успешных проектов, таких как EOS и Bancor, собрали сотни миллионов долларов.

ICO -это инновационный способ децентрализованного сбора денег. ICO позволяет стартапам в течение короткого времени собирать деньги, а также публично заявлять о своей оценке результатов рыночной капитализации своих токенов.

Однако, по-мнению Бутерина, у ICO есть и свои недостатки, один из которых тот факт, что проекты, как правило, централизованы. Несмотря на то, что ICO запускаются на основе децентрализованного и однорангового протокола Ethereum, они часто проводятся компаниями или отдельными группами разработчиков.

У ICO проектов есть свои недостатки, и я думаю, что многие из этих недостатков происходят потому, что ICO проводятся на децентрализованной платформе, сами же проекты централизованы. Получается, небольшая команда разработчиков получает инвестиции от большого числа людей, которые могут достигать миллионов долларов. В то же время, нет четкого механизма оценки этих проектов и порой тяжело понять, какая из команд заслуживает доверия. Я думаю, что в среднесрочной перспективе проведение ICO усложнится, сбор средств станет более длительным, и проблема даже не в том, как этот процесс будет регулироваться.

К сожалению, большинство ICO инвесторов не проводят тщательного анализа и оценки. Из-за этого многие аналитики и эксперты призывают к тому, чтобы установить определенные правила для проведения ICO. Другие наоборот полагают, что регулирование рынка ICO приведет к его централизации и уничтожит эту модель финансирования. Что еще более важно, крайне неэффективно полагаться на оценку стартапов правительственными или другими учреждениями.

Через 2-5 лет проблемы масштабирования сети Ethereum будут решены

Также Бутерин высказал мнение, что для масштабирования сети Ethereum потребуется от двух до пяти лет. В отличие от других сетей, предназначенных для решения конкретных задач, протокол Ethereum был разработан как инфраструктура для децентрализованных приложений.

В связи с этим для Ethereum проблемы масштабирования стоят гораздо острее, нежели у других блокчейн сетей.

Также Виталик Бутерин добавил:

Я бы сказал, что процесс масштабирования потребует от двух до пяти лет, а первые прототипы, возможно появятся уже через год. Различные решения по масштабированию, в том числе sharding, plasma и такие как Raiden и Perun, уже достаточно хорошо проработаны. Raiden является первым из них, где уже готова версия для разработчиков.

Недавно Бутерин открыто раскритиковал Raiden и его команду разработчиков за ICO проекта, который не нуждается в токенах. В связи с этим Виталик заявил об учреждении фонда, обеспечивающего капиталом проекты с открытым кодом и некоммерческие проекты по масштабированию на Ethereum.