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Остатки средств на корсчетах банков 28.09.17
10:59 28.09.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 28 сентября - 26,472830 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|25 сентября
|49104.9
|26 сентября
|46114.5
|27 сентября
|45518.2
|28 сентября
|45501.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 28 сентября - 26,472830 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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