Объем торгов долларом 27 сентября на межбанке уменьшился на $4,1 млн до $198,1 млн

В среду, 27 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 4,1 млн долларов по сравнению с 26 сентября до 198,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 1,1 млн долларов по сравнению с 26 сентября до 239,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 7 коп. в среду поднялся на 8 коп. до 26,47 UAH/USD.