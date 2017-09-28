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Доллар 28 сентября дорожает 4-ю сессию подряд в ожидании данных о ВВП США
09:23 28.09.2017 |
Доллар в четверг дорожает четвертую сессию подряд вслед за повышением доходности US Treasuries в ожидании публикации окончательных данных об изменении американского ВВП во II квартале.
Ралли доллара также поддерживают возросшие ожидания повышения процентной ставки на декабрьском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) и обещания налоговой реформы в США.
Курс евро к 8:50 EET 28 сентября составил $1,1722 по сравнению с $1,1745 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.
Курс доллара также повысился к иене на 0,2% - до 113,10 иены/$1 со 112,84/$1 в среду, евро в паре с японской нацвалютой стабилен - 132,55 иены.
Данные Минторга США о ВВП будут обнародованы в 15:30 в четверг. По оценкам экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, оценка роста американской экономики во II квартале будет подтверждена на уровне 3% в пересчете на годовые темпы.
В среду президент США и республиканцы Конгресса в среду обнародовали детали масштабной налоговой реформы, которая в числе прочего предусматривает снижение налога на прибыль компаний с 35% до 20% и упрощение налогообложения физических лиц.
Долларовый индекс Bloomberg Dollar Spot поднялся до максимума за шесть недель.
Мнения выступавших в среду руководителей ФРС о том, следует ли продолжать повышение процентных ставок в условиях низкой инфляции, разошлись. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард высказался категорически против дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, предложив дождаться усиления инфляции и экономического роста. Его коллега из ФРБ Бостона Эрик Розенгрен считает последовательное повышение ставок ("регулярное и постепенное", как он выразился) более приемлемым вариантом и предлагает не переоценивать данные об инфляции, поскольку ее слабость, скорее всего, носит временный характер.
Новозеландский доллар стабилен после трех дней снижения. ЦБ Новой Зеландии в четверг оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне и пообещал сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику "в течение продолжительного времени".
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