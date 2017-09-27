Финансовые новости
- |
- 27.09.17
- |
- 20:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 27.09.17
17:21 27.09.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 сентября 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|27.09.17
|26.09.17
|27.09.17
|26.09.17
|27.09.17
|26.09.17
|3 месяца
|13.25
|13.25
|2.50
|2.50
|1.45
|1.45
|6 месяцев
|14.23
|14.23
|3.15
|3.15
|2.17
|2.17
|9 месяцев
|14.26
|14.26
|3.34
|3.34
|2.39
|2.39
|12 месяцев
|14.52
|14.52
|3.77
|3.77
|2.73
|2.73
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему "печатание" денег не поможет Украине
|Государство Катастрофа в Калиновке. Останутся ли ВСУ без боеприпасов
|Глава правления "Укрнафты" Марк Роллинc: Компании грозит банкротство
|Наталья Микольская: Наша цель - пересмотр условий свободной торговли с ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Overstock запускает платформу для регулируемой торговли криптовалютными токенами
|Биткоин может разделиться еще на одну криптовалюту
|JPMorgan обязали возместить свыше $4 млрд за неправильное распоряжение наследством клиента
|Рынок акций Украины 27 сентября вновь завершил торги ростом
|Депозитные ставки для физлиц 27.09.17
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 26 сентября составил 26,4728 грн
Это интересно
|Intel представила нейроморфный процессор Loihi
|Как фирме Levi's удалось вернуть популярность
|Крупнейший алмаз за столетие Lesedi la Rona продан за $53 млн, ниже первых оценок
|Jaguar Land Rover собирается купить производителя люксовых машин
|Эксперты назвали самый надежный браузер
|WhatsApp был заблокирован в Китае в течение 2 дней, восстановил работу во вторник
|Пять странных, но научных способов получше сосредоточиться