5 самых больших пузырей на рынке прямо сейчас

Пузыри на рынке - явление не новое. Они были еще во время голландских тюльпанов, но только недавно этот термин вошел в лексикон инвесторов.

Возможно, это связано с тем, что в последнее время на рынках стало образовываться все больше пузырей.

В 2000 г. был пузырь доткомов. В 2007 г. - пузырь на рынке недвижимости. В 2017 г. пузыри практически повсюду.

Наблюдаются пузыри сразу на нескольких рынках, и ниже мы о них расскажем.

Недвижимость

Пузыри на рынке недвижимости наблюдаются по всему миру - Канада, Австралия, Швеция, Гонконг, Китай, американская Калифорния.

Так, с 2010 г. цены на жилье в Калифорнии выросли на 69%. Цены на жилье в Канаде выросли еще больше - на 1040% за аналогичный период.

Почему появляются такие пузыри? Во-первых, излишне мягкая монетарная политика, которая также стала причиной образования пузыря биткоинов.

Что станет катализатором, когда пузырь лопнет? Как правило, нет какого-то одного катализатора. Просто цены на дома становится излишне высокими.

Довольно забавно наблюдать за тем, как десять лет спустя формируется еще один пузырь на рынке недвижимости после того, который уже поверг в шок весь мир.

Криптовалюты

Наверное, нет такого человека, который не слышал бы о безумии, которое творится вокруг криптовалют, таких как биткоин, эфир и другие.

Эфир в этом году вырос почти на 3 600%. С биткоинами все попроще: рост этой криптовалюты составил всего 343% за год.

Альтернативные валюты появляются то тут, то там, вы постоянно слышите об ICO новых криптовалют. Эти ICO в первый же день продаж делают людей богатыми.

Когда люди получают деньги просто так, это говорит о том, что конец близок. И это напоминает о безумии, которое творилось вокруг IPO в 1999 г.

Криптовалюты - это пузырь, потому что люди делают деньги за счет своего интеллекта или трудолюбия, а это один из признаков пузыря.

Акции

Сложно не прийти в восторг от компаний, которые генерируют денежные потоки.

Именно поэтому акции таких компаний растут, прежде всего речь идет о так называемой пятерке FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google.

На эти пять компаний приходится свыше 30% роста рыночной капитализации компаний, входящих в S&P 500, в 2017 г.

Однако ряд экспертов считают, что не стоит вкладывать в акции этих компаний.

Несмотря на то что эти компании, согласно всеобщему мнению, меняют мир, несмотря на то что в течение какого-то периода они будут приносить прибыль, эксперты уверены, что акции этих компаний переоценены.

Пузырь на рынке кредитования

Корпоративные облигации, особенно с высокой доходностью и особенно европейский облигации с высокой доходностью, также являются пузырем.

Мировые центральные банки стараются координировать ужесточение монетарной политики, а агрессивное ужесточение может привести к финансовому краху.

Ряд экспертов полагают, что корпоративные кредиты находятся на грани краха.

Индексы

Это еще один важный пузырь. В период 2006-2008 гг. сырье рассматривалось как новый класс активов, не связанный ни с чем другим.

Проблема была в том, что все сырьевые товары были обозначены единым маркером - сырье. Тем не менее процессы, которые влияют на стоимость кукурузы и нефти, отличаются.

Однако это игнорировалось, и все сырье росло в цене, денежные потоки росли, хотя это не имело смысла.

Инвесторы полагали, что инвестиции в сырье вошли в новую парадигму.

Однако затем последовала мировая рецессия, денежные потоки сократились, а цены на большую часть сырья упали.

Поэтому многим инвесторам пришлось пересмотреть свои взгляды. Аналитики полагают, что в ближайшем будущем аналогичные процессы будут происходить и с другими индексами.

Инвесторы в какой-то момент перестанут смотреть на акции и облигации как на единый класс, а вернутся к тому, чтобы рассматривать отдельные акции и облигации.

В целом аналитики полагают, что существует ряд важных признаков, указывающих на наличие пузырей на рынке:

- жесткие условия кредитования,

- низкая волатильность,

- FAANG,

- общее спокойствие,

- многие другие признаки, на которые мало кто обращает внимание.