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Цены на золото 27 сентября снизились, доллар укрепился из-за ожидания повышения ставки ФРС США
14:24 27.09.2017 |
Цены на золото опустились в среду под давлением сильного доллара, на фоне ожидаемого повышения ставки ФРС США в декабре, а также в преддверии публикации плана налоговой реформы администрации американского президента Дональда Трампа.
В 12.29 EET золото торговалось по 1.289,83 доллара за тройскую унцию по сравнению с 1.293,51 доллара за унцию при закрытии торгов во вторник.
В ходе предыдущей сессии цены на драгоценный металл снизились на 1,3 процента, продемонстрировав крупнейшее двухнедельное падение, после выступления главы Федрезерва Джанет Йеллен, пообещавшей постепенно повышать ставки, несмотря на неопределенность в отношении траектории инфляции.
Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $9,2 до $1.292,5 за унцию.
Акции выросли в среду, так как инвесторы надеялись на прогресс в отношении налоговой реформы США, а доллар торговался вблизи пика одного месяца на фоне растущих ожиданий повышения ставки ФРС США в декабре.
Однако, по мнению аналитиков, сохраняющаяся геополитическая напряженность ограничила потери.
Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил Северную Корею, что военный ответ на ее действия будет "разрушителен" для Пхеньяна, однако сказал, что применение силы - не приоритет Вашингтона, стремящегося сдержать ракетную и ядерную программы КНДР.
Серебро торговалось по $16,83 за унцию по сравнению с $16,76 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $923,80 по сравнению с $922,00, палладий - $915,75 против $914,00.
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