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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остатки средств на корсчетах банков 27.09.17

12:24 27.09.2017 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
21 сентября 53373.0
22 сентября 48863.7
25 сентября 49104.9
26 сентября 46114.5
27 сентября 45518.2

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ на 27 сентября - 26,383461 грн/$1.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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