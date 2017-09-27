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Остатки средств на корсчетах банков 27.09.17
12:24 27.09.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|21 сентября
|53373.0
|22 сентября
|48863.7
|25 сентября
|49104.9
|26 сентября
|46114.5
|27 сентября
|45518.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 27 сентября - 26,383461 грн/$1.
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