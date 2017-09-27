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Доллар дорожает в парах с евро и иеной на заявлениях Йеллен
10:16 27.09.2017 |
Доллар в среду дорожает по отношению к большинству мировых валют, включая евро и иену, так как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен намекнула на возможность повышения процентной ставки на декабрьском заседании.
Кроме того, рост доллара поддерживают надежды на то, что администрация президента США Дональда Трампа позднее в среду обнародует подробности обещанной налоговой реформы, включая снижение налогов на прибыль компаний до 20%.
Курс евро к 9:12 EET 27 сентября составил $1,1777 по сравнению с $1,1793 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке, за которые единая валюта подешевела на 0,5%.
Курс доллара также повысился к иене на 0,2% - до 112,49 иены/$1 со 112,24/$1 во вторник, евро в паре с японской нацвалютой поднялся до 132,48 иены со 132,37 иены накануне.
Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, после выступления Дж.Йеллен участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре в 76,4% против 71,4% неделю назад и 37,8% в конце августа. Аналогичный инструмент агентства Bloomberg показывает, что шансы на повышение ставки на декабрьском заседании составляют 70%.
Дж.Йеллен считает целесообразным продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, не дожидаясь, пока инфляция восстановится до целевых 2%. При этом она предупредила о возможных проблемах на рынке труда и длительном сохранении низкой инфляции в США.
"Было бы неосмотрительно ставить монетарную политику на паузу до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню - 2%", - сказала Дж.Йеллен в рамках ежегодной встречи Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE).
Также во вторник впервые выступал новый глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик, который заявил, что его "вполне устраивает" повышение процентной ставки в декабре.
Долларовый индекс ICE повысился на 0,2%.
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