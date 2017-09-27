Объем торгов долларом на межбанке 26 сентября увеличился на $92,1 млн до $202,2 млн

Во вторник, 26 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 92,1 млн долларов по сравнению с 25 сентября до 202,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 89,2 млн долларов по сравнению с 25 сентября до 238,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 4 коп. во вторник поднялся на 7 коп. до 26,39 UAH/USD.