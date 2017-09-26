Классические машины стали самой выгодной «инвестицией в страсть»

Британский банк Coutts, оказывающий услуги состоятельным клиентам, опубликовал рейтинг «инвестиций в страсть» - Coutts Passion Index 2017. В нем компания оценила доходность вложений в такие активы, как монеты, произведения искусства и автомобили.

Согласно рейтингу, для составления которого компания проанализировала изменение цен с 2005 года, самой доходной «инвестицией в страсть» стали классические автомобили. За последние двенадцать лет их цена выросла на 331,9 процента.

Coutts Index 2017. Активы сверху вниз: отели и курорты, элитная недвижимость, часы, ювелирные украшения, редкие музыкальные инструменты, ковры, классические автомобили, монеты, почтовые марки, марочные вина, традиционные китайские произведения искусства, послевоенная и современная живопись, произведения искусства XIX века, импрессионизм и модерн.

Машины стали более выгодным приобретением, чем монеты (доходность 224,6 процента), ювелирные изделия (148,8 процента), часы (104,8 процента) и живопись XIX века, которая показала отрицательную доходность - минус 42,1 процента.

В другом исследовании доходности, на этот раз компании Knight Frank, самым выгодным вложением стало вино - его цена за последние 12 месяцев выросла на 25 процентов. Классические автомобили, доходность которых составила два процента, напротив, опустились на шестое место.