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Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 326,5 млн гривен до 307,8 млрд гривен 26 сентября
14:28 26.09.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 326,45 млн гривен до 307,827 млрд гривен 26 сентября.
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 362,235 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 26 сентября уменьшился на 1,2 млн гривен до 2,677 млрд гривен, соответственно у других владельцев уменьшился на 161,42 млн гривен до 23,251 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 26 сентября увеличился на 163,83 млн гривен до 695,992 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 13.09
|694785,16
|363485,15
|306090,55
|23375,72
|1833,75
|на 14.09
|694686,08
|362235,15
|306912,66
|23304,93
|2233,34
|на 15.09
|694948,61
|362235,15
|307065,11
|23414,99
|2233,36
|на 18.09
|695202,53
|362235,15
|307259,68
|23471,01
|2236,68
|на 19.09
|695039,25
|362235,15
|307100,85
|23466,57
|2236,68
|на 20.09
|694852,37
|362235,15
|306986,68
|23393,19
|2237,36
|на 21.09
|695585,80
|362235,15
|307334,32
|23338,48
|2677,86
|на 22.09
|695719,60
|362235,15
|307434,30
|23371,00
|2679,15
|на 25.09
|695828,35
|362235,15
|307501,12
|23412,92
|2679,15
|на 26.09
|695992,18
|362235,15
|307827,57
|23251,50
|2677,95
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