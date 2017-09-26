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В SEC появится отдел кибербезопасности
13:28 26.09.2017 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США объявила об открытии отдела по борьбе с киберпреступлениями в финансовой сфере.
Новое подразделение, в числе прочего, займется расследованием схем по манипулированию рынком с помощью соцсетей и хакерских атак с целью получения конфиденциальной информации, пишет Financial Times.
"Киберугрозы и неправомерные действия в цифровом пространстве входят в число главных рисков, с которыми сталкиваются инвесторы и участники рынка ценных бумаг", - отметила директор отдела контроля за исполнением правовых норм SEC Стефани Авакян.
Кроме того, в SEC будет создана оперативная группа по борьбе с атаками на индивидуальных инвесторов с использованием средств аналитической обработки данных.
Между тем глава SEC Джей Клейтон, выступая перед банковским комитетом Сената, сообщил, что расследование проникновения хакеров в систему раскрытия EDGAR в 2016 году, вероятнее всего, займет значительное время. Об атаке, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к конфиденциальной информации, стало известно только в августе 2017 года, после чего уязвимость системы была устранена с помощью обновления программного кода.
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