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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Barclays и CLS Group ищут альтернативу SWIFT

 

Barclays стал одним из крупнейших финансовых учреждений, присоединившихся к блокчейн-консорциуму, основанному оператором платежей CLS Group для совместной разработки системы быстрых и безопасных переводов иностранной валюты, сообщает CoinDesk.

Лондонский банк вместе с другими членами группы, в число которых входят JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Bank of China, займётся разработкой системы для быстрого и безопасного осуществления переводов международных платежей. Консорциум планирует использовать блокчейн Hyperledger Fabric для создания платёжных каналов, через которые будет осуществляться обмен иностранных валют.

Ожидается, что в первых версиях платформа CLS Net позволит участникам торговать мировыми валютами при помощи шести различных инструментов на блокчейне. Технический директор инвестиционного подразделения Barclays Ли Брейн заявил, что новое решение позволит создать альтернативу SWIFT-переводам и может использоваться параллельно с ними.

Barclays также ведет переговоры с британским Управлением по финансовому надзору (FCA) и местными финтех-компаниями о повышении безопасности биткоина, а также о внедрении криптовалют в банковскую систему, сообщает CNBC.

Иного мнения о блокчейне придерживается центральный банк Германии, который опубликовал результаты исследования технологии распределенного реестра, где рассмотрены возможности ее использования в различных сферах и секторах финансового рынка.

Эксперты Бундесбанка не видят на данном этапе развития технологии распределенного реестра больших перспектив для широкого ее внедрения в сферу индивидуальных и розничных платежей, пояснили представители немецкого центробанка. Несмотря на определенный скептицизм, эксперты Бундесбанка все же уверены, что у технологии блокчейн есть потенциально широкие перспективы применения, в случаях когда пользователям необходимо проводить платеж через несколько посредников.

Между тем, в отчете Кембриджского центра по исследованию альтернативных финансовых систем утверждается, что к 2019 г. 20% мировых центральных банков начнут использовать технологию блокчейн, а в течение ближайших десяти лет их число возрастет до 40%.

Несмотря на заявления финансовых институтов о незрелости технологии блокчейн, авторы исследования утверждают, что почти половина центральных банков мира начнет активно эксплуатировать блокчейн в течение ближайших десяти лет.

Многие из респондентов не смогли дать точного прогноза, однако указали, что внедрение технологии блокчейн находится в их приоритетном списке задач. Именно банки в настоящее время хорошо осознают ценность блокчейна.

Некоторые центробанки заявили, что заинтересованы в использовании технологии и питают интерес к криптовалютам, включая биткоин и Ethereum. 80% опрошенных банков заявили что планируют со временем выпустить собственную криптовалюту.
По материалам: Вести Экономика
 

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