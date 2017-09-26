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Золото дешевеет в рамках коррекции после роста на геополитической напряженности
12:13 26.09.2017 |
Стоимость золота коррекционно снижается во вторник после роста на заявлениях главы МИД КНДР о том, что США объявили войну Северной Корее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.56 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,68 доллара, или на 0,21%, до 1308,73 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,13% - до 17,13 доллара за унцию.
Геополитическая напряженность поддерживает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото. Днем ранее глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил об объявлении войны со стороны США, что дает право Северной Корее сбивать боевые самолеты США вне северокорейского воздушного пространства. Белый дом назвал это заявление "абсурдным" и подчеркнул, что никакая страна не имеет права обстреливать самолеты или корабли другой страны в международном воздушном и водном пространстве.
В итоге цена золота перешла к росту в понедельник вечером на комментариях главы МИДа КНДР.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.
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