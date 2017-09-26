Консорциум японских банков планирует запустить новую цифровую валюту к 2020

Консорциум японских банков, возглавляемый Mizuho Financial Group и Japan Post Bank, получил от ЦБ страны и финансового регулятора одобрение на создание собственной цифровой валюты для оплаты товаров и перевода денег с помощью смартфонов.

Как пишет Financial Times, валюта получит название J Coin и будет иметь тот же курс, что и иена. Ожидается, что она будет введена в оборот к 2020 году, когда в стране состоится летняя Олимпиада и Японию посетят миллионы туристов.

Валюта разрабатывается специально для смартфонов. Оплата будет проходить через специальное приложение с помощью сканирования QR-кодов на товарах.

Отмечается, что услуга будет бесплатной. Взамен банки получат больший доступ к данным о потребительских предпочтениях своих клиентов.

Создание собственной цифровой валюты станет ответом на запуск в Японии Alipay, сервиса платежей через мобильные телефоны китайской Alibaba. Японские финкомпании опасаются, что через этот сервис компания будет собирать данные о японцах и передавать их властям КНР.

