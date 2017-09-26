Объем торгов долларом на межбанке 25 сентября уменьшился на $27,7 млн до $110,1 млн

В понедельник, 25 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 27,7 млн долларов по сравнению с 22 сентября до 110,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 37,5 млн долларов по сравнению с 22 сентября до 148,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 5 коп. в понедельник снизился на 4 коп. до 26,32 UAH/USD.