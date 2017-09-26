Евро 26 сентября упал к доллару до минимума за месяц на итогах выборов в Германии

Курс доллара поднимается к большинству мировых валют во вторник и вырос до месячного максимума в паре с евро и в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

Евро торгуется в 15:43 EET во вторник в районе $1,1786 против $1,1848 на закрытие предыдущей сессии.

Накануне доллар подорожал к евро на 0,9% на итогах парламентских выборов в Германии. Победу на них одержал правящий блок ХДС/ХСС, однако с довольно слабым результатом, что может усложнить задачу формирования новой коалиции и правительства.

Также негативным фактором для единой европейской валюты является фактор неопределенности относительно сроков сворачивания программы количественного смягчения (QE) Европейского центрального банка (ЕЦБ). У инвесторов есть опасения, что вопрос не прояснится и после следующего заседания ЦБ, которое состоится 26 октября.

Курс евро находится сейчас около 132,05 иены по сравнению со 132,38 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 112,04 иены против 111,73 иены в понедельник.

Также во вторник состоится выступление главы ФРС Дж.Йеллен, посвященное инфляции, неопределенности и денежно-кредитной политике.

Аналитики Nomura ждут от нее подтверждения слов, сказанных после последнего заседания Федрезерва. Тогда Дж.Йеллен отметила, что наблюдаемую низкую инфляцию сложно объяснить существующими факторами.