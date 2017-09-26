Японские биржи криптовалют окажутся под под пристапльным надзором с октября

Японское агентство финансовых услуг (FSA) начнет более пристально следить за обменом криптовалют со следующего месяца.

По данным Japan Times , повышенный контроль нацелен на то, чтобы компании соблюдали пересмотренный закон о платежных услугах, принятый в апреле этого года , в котором излагаются эксплуатационные стандарты для обмена, а также признается биткойн как форма законного платежного средства.

Как сообщается, исполнительный директор FSA указал, что надзор предназначен как для регулирования обменов, так и для обеспечения здорового роста криптовалютного рынка.

Закон о платежных услугах, принятый в начале этого года, установил правила обмена денег и ноу-хау на биржах. Закон также призван обеспечить соблюдение стандартов безопасности, направленных на защиту бирж от риска кибератаки.

В законе указывается, что все биржи должны сообщить властям до конца сентября, что они соответствуют новым правилам. FSA также имеет право проводить инспекции на месте, если это будет сочтено необходимым.

Для мониторинга более 20 бирж криптовалют, работающих в Японии, FSA в прошлом месяце создала специализированную группу наблюдения, которая, как сообщается, насчитывала 30 сотрудников.

Япония не чужда мошенничеству, основанному на криптовалюте, причем о 33 случаях, которые повлекли потери в размере более полумиллиарда долларов, сообщили в первые семь месяцев 2017 года.

Кроме того, в 2014 году известный японский биткойн-обменник Mt Gox рухнул, что привело к потере клиентами миллионов долларов. Японские законодатели ранее ссылались на неудачу биржи в качестве ключевого фактора в процессе регулирования индустрии криптовалют.