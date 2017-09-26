Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 66,82 млн гривен до 307,5 млрд гривен 25 сентября

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 66,82 млн гривен до 307,5 млрд гривен 25 сентября

16:19 25.09.2017 |

Финансы

 

Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 66,82 млн гривен до 307,501 млрд гривен 25 сентября.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передают Українські Новини.

НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 362,235 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 25 сентября сохранился на 2,679 млрд гривен, соответственно у других владельцев увеличился на 41,92 млн гривен до 23,412 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 25 сентября увеличился на 108,75 млн гривен до 695,828 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

ДатаВсегоНБУБанкиДругиеНерезиденты
на 12.09694771,68363485,15306239,8523312,421734,27
на 13.09694785,16363485,15306090,5523375,721833,75
на 14.09694686,08362235,15306912,6623304,932233,34
на 15.09694948,61362235,15307065,1123414,992233,36
на 18.09695202,53362235,15307259,6823471,012236,68
на 19.09695039,25362235,15307100,8523466,572236,68
на 20.09694852,37362235,15306986,6823393,192237,36
на 21.09695585,80362235,15307334,3223338,482677,86
на 22.09695719,60362235,15307434,3023371,002679,15
на 25.09695828,35362235,15307501,1223412,922679,15
Официальный курс НБУ на 25 сентября - 26,261562 грн/$1.
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

25.09 По­след­няя не­де­ля сен­тяб­ря на­ча­лась на меж­бан­ке с ро­ста кур­са дол­ла­ра

25.09 Amazon мо­жет за­явить о на­ча­ле при­е­ма бит­ко­и­нов к опла­те

25.09 Стра­хо­вые ком­па­нии уве­ли­чи­ва­ют вло­же­ния в ОВГЗ на фоне па­де­ния ста­вок по де­по­зи­там - экс­перт

25.09 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 25 сен­тяб­ря из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но

25.09 Япон­ские бир­жи крип­то­ва­лют ока­жут­ся под под при­стапль­ным над­зо­ром с ок­тяб­ря

25.09 Сбер­банк уй­дет из не­ко­то­рых стран Ев­ро­пы из-за санк­ций

25.09 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 25 сен­тяб­ря со­ста­вил 26,3166 грн

25.09 Ев­ро па­да­ет к дол­ла­ру 25 сен­тяб­ря на ре­зуль­та­тах вы­бо­ров в Гер­ма­нии, швей­цар­ский франк так­же де­ше­ве­ет

25.09 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 25.09.17

25.09 Бан­ки уве­ли­чи­ли свой порт­фель ОВГЗ на 66,82 млн гри­вен до 307,5 млрд гри­вен 25 сен­тяб­ря

25.09 НБУ пла­ни­ру­ет уве­ли­чить ли­мит по под­па­да­ю­щим под фин­мо­ни­то­ринг опе­ра­ци­ям до 300 тыс

25.09 Ир­ланд­ская фон­до­вая бир­жа вклю­чи­ла в ли­стинг ев­ро­об­ли­га­ции Укра­и­ны на $3 млрд

25.09 Боль­шин­ство фон­до­вых ин­дек­сов АТР упа­ли 25 сен­тяб­ря

25.09 Сто­и­мость зо­ло­та сни­жа­ет­ся 25 сен­тяб­ря на укреп­ле­нии дол­ла­ра

25.09 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 25.09.2017

• дальше…

25.09 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон об об­ра­зо­ва­нии

25.09 Це­на ДТ в опте вы­рос­ла на 230 грн – до 24 210 грн

25.09 Нефть про­дол­жа­ет ак­тив­но рас­ти 25 сен­тяб­ря, Brent пре­вы­си­ла $58 за бар­рель впер­вые с ян­ва­ря

25.09 В ЕС на­зва­ли усло­вия для со­зда­ния пол­но­цен­но­го га­зо­во­го ха­ба в Укра­ине

25.09 Ир­ланд­ская фон­до­вая бир­жа вклю­чи­ла в ли­стинг ев­ро­об­ли­га­ции Укра­и­ны на $3 млрд

25.09 Укра­и­на в ав­гу­сте на­рас­ти­ла ис­поль­зо­ва­ние га­за на 16,6% - Гос­стат

25.09 ГФС объ­яви­ла но­вый тен­дер на ска­не­ры, из-за ко­то­рых раз­ра­зил­ся скан­дал

25.09 Ра­да на сле­ду­ю­щей пле­нар­ной не­де­ле при­сту­пит к рас­смот­ре­нию пен­си­он­ной ре­фор­мы, убеж­де­на И.Лу­цен­ко

25.09 Ав­то­газ за вы­ход­ные по­де­ше­вел на 19 коп./л

25.09 Круп­ней­шие опе­ра­то­ры АЗС 25 сен­тяб­ря по­вы­си­ли це­ны на ДТ и бен­зин на 50 коп/л

• дальше…

25.09 КНДР на­зва­ла сло­ва Трам­па о Ким Чен Ыне объ­яв­ле­ни­ем вой­ны

25.09 ЕС уси­ли­ва­ет на­жим на Поль­шу в спо­ре о су­деб­ной ре­фор­ме

25.09 ЕЦБ про­дол­жа­ет сле­дить за кур­сом ев­ро, го­то­вясь к "перенастройке" мо­не­тар­ной по­ли­ти­ки - Дра­ги

25.09 Сбер­банк уй­дет из не­ко­то­рых стран Ев­ро­пы из-за санк­ций

25.09 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 сен­тяб­ря 2017 го­да

25.09 В курд­ской ав­то­но­мии в Ира­ке про­хо­дит ре­фе­рен­дум о не­за­ви­си­мо­сти

25.09 За­гру­жен­ность до­рог ста­вит под со­мне­ние про­гно­зы о ро­сте про­даж ав­то­мо­би­лей и спро­са на нефть

25.09 Иран успеш­но ис­пы­тал но­вую бал­ли­сти­че­скую ра­ке­ту

25.09 Fitch улуч­ши­ло про­гноз по кре­дит­но­му рей­тин­гу Рос­сии

25.09 Пре­зи­дент Фран­ции под­пи­сал спор­ную тру­до­вую ре­фор­му

25.09 Швей­цар­цы от­кло­ни­ли пен­си­он­ную ре­фор­му

25.09 Вый­дет ли Трамп из ядер­ной сдел­ки с Ира­ном?

25.09 Ко­мис­сия по цен­ным бу­ма­гам и бир­жам США под­верг­лась ха­кер­ской ата­ке

25.09 Трамп до­ба­вил Ве­не­су­э­лу, КНДР и Чад к спис­ку стран, чьим граж­да­нам въезд в США за­пре­щен - СМИ

25.09 Что из­ме­ни­лось в Гер­ма­нии по­сле вы­бо­ров в бун­дес­таг

• дальше…

22.09 Ли­тов­цы по­мо­гут ки­ев­ским чи­нов­ни­кам вер­нуть Ки­е­вэнер­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность

21.09 В Ки­е­ве по­явит­ся му­ни­ци­паль­ная охра­на: ре­ше­ние при­ня­то

21.09 Ко­мис­сия по во­про­сам пе­ре­име­но­ва­ний КГГА под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние стан­ции мет­ро «Пет­ров­ка» на «По­чай­ну»

21.09 Укра­и­на ис­пол­ни­ла ре­ше­ние су­да о ком­пен­са­ции ча­сти из­дер­жек по про­цес­су о дол­ге пе­ред РФ

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

14.09 Кор­руп­ция и не­до­ве­рие к су­деб­ной си­сте­ме вто­рой год кря­ду яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми пре­гра­да­ми для ин­ве­сти­ций в Укра­и­ну - опрос

13.09 На всех стан­ци­ях ки­ев­ско­го мет­ро уста­но­вят ви­део­ка­ме­ры с си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц

06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

05.09 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить гор­но­лыж­ный ком­плекс на ме­сте свал­ки

04.09 Укра­и­на воз­гла­ви­ла спи­сок при­о­ри­тет­ных для по­се­ще­ния ин­ве­сто­ра­ми стран в ре­ги­оне EMEA - СМИ

04.09 Ки­ев объ­явил кон­курс на кад­ро­вый ре­зерв на­чаль­ни­ков ЖЭКов

04.09 Ах­ме­тов во­шел в рей­тинг мил­ли­ар­де­ров Bloomberg

31.08 В Ки­е­ве су­ще­ствен­но вы­рос­ли объ­е­мы по­стро­ен­но­го жи­лья

31.08 Стра­хов­ка от Ар­ма­гед­до­на. На чем еще хо­чет за­ра­бо­тать ко­ман­да Клич­ко

• дальше…

25.09 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон об об­ра­зо­ва­нии

25.09 Осо­бен­ная стать Дон­бас­са. Москва на­чи­на­ет в Укра­ине но­вый "шатун"

25.09 Нар­де­пу Дов­го­му вру­чи­ли по­до­зре­ние - про­ку­ра­ту­ра

25.09 Бал­чун срав­нил Поль­шу с Укра­и­ной: со­вер­шен­но дру­гая ре­аль­ность

25.09 Еще од­на не­де­ля бы­ла крайне не­бо­га­та со­бы­ти­я­ми на ли­нии со­при­кос­но­ве­ния

22.09 Та­рас Чор­новіл: Кілька фраз про зустріч По­ро­шен­ка й Трам­па

22.09 По­вы­ше­ния пен­сий в ок­тяб­ре не бу­дет. Урок са­бо­та­жа от Ти­мо­шен­ко и Ко­ло­мой­ско­го

21.09 Це­на про­слуш­ки. Лу­цен­ко не да­ет Сыт­ни­ку стать укра­ин­ским Гу­ве­ром

21.09 Ко­гда уедет цирк. По­че­му на Со­гла­си­тель­ном со­ве­те ни­кто ни с кем не со­гла­ша­ет­ся

21.09 Иг­ра с Ле­воч­ки­ным: Даст ли сбой "договорняк" га­зо­ви­ков

21.09 По­ро­шен­ко: США под­дер­жа­ли пред­ло­же­ние Укра­и­ны о вве­де­нии ми­ро­твор­цев на Дон­басс

21.09 Как Ко­болев ло­ма­ет пла­ны Грой­сма­на

21.09 Ро­кад­ная до­ро­га. Ку­да Рос­сия смо­жет пе­ре­бра­сы­вать вой­ска по но­вой ж/д вет­ке

20.09 "Шухер" в Пол­тав­ской мэ­рии: За кем при­хо­ди­ли сле­до­ва­те­ли про­ку­ра­ту­ры

20.09 По­ро­шен­ко про­сит Сов­без ООН раз­вер­нуть ми­ро­твор­че­скую мис­сию на Дон­бас­се

• дальше…

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Gionee пред­ста­ви­ла па­ру смарт­фо­нов с дис­пле­я­ми «от края до края»

25.09 Amazon мо­жет за­явить о на­ча­ле при­е­ма бит­ко­и­нов к опла­те

25.09 Смарт­фон Samsung Galaxy X со сги­ба­ю­щим­ся дис­пле­ем про­шел оче­ред­ную сер­ти­фи­ка­цию

25.09 Но­вый элек­тро­бус пре­одоле­ва­ет 30 км по­сле 10-ми­нут­ной за­ряд­ки

25.09 Ко­мис­сия по цен­ным бу­ма­гам и бир­жам США под­верг­лась ха­кер­ской ата­ке

22.09 CFTC об­ви­ни­ла нью-йорк­скую ком­па­нию в со­зда­нии пи­ра­ми­ды, ос­но­ван­ной на бит­кой­нах

22.09 Лон­дон­ский су­пер­мар­кет те­сти­ру­ет тех­но­ло­гию опла­ты то­ва­ров по­сред­ством ве­ноз­но­го ска­не­ра

22.09 Pimax пред­ста­ви­ла первую гар­ни­ту­ру VR раз­ре­ше­ни­ем 8К с уг­лом об­зо­ра 200°

22.09 В США лю­дям вжи­вят пря­мо в мозг чип для вос­ста­нов­ле­ния зре­ния

22.09 Ford внед­рил сме­шан­ную ре­аль­ность в раз­ра­бот­ку ма­шин

22.09 По­пуляр­ное рас­ши­ре­ние для Google Chrome тай­но май­нит крип­то­ва­лю­ту

22.09 Microsoft за­фик­си­ро­вал всплеск ки­бе­р­атак на свои об­лач­ные сер­ви­сы

21.09 Ка­б­мин раз­ре­шил бло­ки­ро­вать но­ме­ра або­нен­тов из-за DDoS атак

21.09 Ком­пакт­ный крос­со­вер Volvo XC40 по­лу­чил си­сте­му са­мо­управ­ле­ния Pilot Assist

• дальше…

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

07.09 Как де­лать день­ги на ка­при­зах су­пер­бо­га­чей

07.09 11 спо­со­бов по­нра­вить­ся на­чаль­ни­ку

06.09 9 ка­честв, ко­то­рые по­мо­гут по­лу­чить по­вы­ше­ние

04.09 Про­фес­сио­на­лам труд­но стать хо­ро­ши­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми

01.09 В США мо­ло­дые со­ис­ка­те­ли ра­бо­ты все ча­ще ста­но­вят­ся жерт­ва­ми ки­бер­мо­шен­ни­ков

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно