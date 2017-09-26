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Ирландская фондовая биржа включила в листинг еврооблигации Украины на $3 млрд
Ирландская фондовая биржа включила в листинг еврооблигации Украины на 3 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.
Решение о допущении указанных ценных бумаг к листингу и торгам на Основном рынке ценных бумаг ISE принято 25 сентября.
Как сообщали Українські Новини, 18 сентября Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,375% годовых.
Данная сделка является первым рыночным размещением для Украины с 2013 года.
Тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 7,5% годовых.
В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долларов под госгарантии США по низким ставкам.
В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года.
Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.
Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на 3 млрд долларов.
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