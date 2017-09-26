Стоимость золота снижается 25 сентября на укреплении доллара

Золото дешевеет в понедельник вслед за удорожанием американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.59 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,56 доллара, или на 0,11%, до 1296,18 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,01%, до 16,98 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 92,37 пункта. Удорожание доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая его недоступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Курс доллара растет по отношению к основным мировым валютам, поскольку инвесторы ожидают выступления во вторник главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. Трейдеры надеются услышать от нее комментарии о сроках следующего повышения процентной ставки.

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Регулятор прогнозирует еще одно повышение ставки до конца года, прогноз по росту экономики страны в 2017 году повышен ФРС до 2,4% с ожидавшихся в июне 2,2%.

"Общим знаменателем для металлов является изменение в восприятии кредитно-денежной политики ФРС США. Рост ставок, укрепление доллара и закрепление прибылей укрепляют нашу осторожную позицию по металлам, включая золото, на ближайшее будущее", - говорится в обзоре главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера.