Финансовые новости
- |
- 26.09.17
- |
- 05:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стоимость золота снижается 25 сентября на укреплении доллара
12:47 25.09.2017 |
Золото дешевеет в понедельник вслед за удорожанием американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.59 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,56 доллара, или на 0,11%, до 1296,18 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,01%, до 16,98 доллара за унцию.
При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 92,37 пункта. Удорожание доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая его недоступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.
Курс доллара растет по отношению к основным мировым валютам, поскольку инвесторы ожидают выступления во вторник главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. Трейдеры надеются услышать от нее комментарии о сроках следующего повышения процентной ставки.
Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Регулятор прогнозирует еще одно повышение ставки до конца года, прогноз по росту экономики страны в 2017 году повышен ФРС до 2,4% с ожидавшихся в июне 2,2%.
"Общим знаменателем для металлов является изменение в восприятии кредитно-денежной политики ФРС США. Рост ставок, укрепление доллара и закрепление прибылей укрепляют нашу осторожную позицию по металлам, включая золото, на ближайшее будущее", - говорится в обзоре главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Последняя неделя сентября началась на межбанке с роста курса доллара
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об образовании
|Сбербанк уйдет из некоторых стран Европы из-за санкций
|Особенная стать Донбасса. Москва начинает в Украине новый "шатун"
|НБУ планирует увеличить лимит по подпадающим под финмониторинг операциям до 300 тыс
В интервью Українським Новинам директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза рассказал о планах регулятора по увеличению данной суммы, о том, какие конкретно операции клиентов будут проверяться и зачем вообще понадобились такие изменения.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Последняя неделя сентября началась на межбанке с роста курса доллара
|Amazon может заявить о начале приема биткоинов к оплате
|Страховые компании увеличивают вложения в ОВГЗ на фоне падения ставок по депозитам - эксперт
|Фондовые индексы Украины 25 сентября изменились разнонаправленно
|Японские биржи криптовалют окажутся под под пристапльным надзором с октября
|Сбербанк уйдет из некоторых стран Европы из-за санкций
Это интересно
|Pimax представила первую гарнитуру VR разрешением 8К с углом обзора 200°
|В США людям вживят прямо в мозг чип для восстановления зрения
|Ford внедрил смешанную реальность в разработку машин
|Популярное расширение для Google Chrome тайно майнит криптовалюту
|Microsoft зафиксировал всплеск кибератак на свои облачные сервисы
|Кабмин разрешил блокировать номера абонентов из-за DDoS атак
|Компактный кроссовер Volvo XC40 получил систему самоуправления Pilot Assist