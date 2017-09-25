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Остатки средств на корсчетах банков 25.09.17
10:45 25.09.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Данные: Нацбанк Украины.
|Дата
|сумма, млн грн
|20 сентября
|54414.0
|21 сентября
|53373.0
|22 сентября
|48863.7
|25 сентября
|49104.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 25 сентября - 26,261562 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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