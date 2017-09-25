Объем торгов долларом на межбанке 22 сентября уменьшился на $65,5 млн до $137,8 млн

В пятницу, 22 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 65,5 млн долларов по сравнению с 21 сентября до 137,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 54,8 млн долларов по сравнению с 21 сентября до 186,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 4 коп. в пятницу снизился на 5 коп. до 26,28 UAH/USD.